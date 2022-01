Joe Exotic blijft 21 jaar achter de tralies

Joe Exotic, bekend van de Netflix-serie Tiger King, is er niet in geslaagd om het gerecht te overtuigen van zijn onschuld. De ster moet toch een celstraf van meer dan 21 jaar uitzitten, zo kreeg hij vrijdag te horen.

Joe Exotic was vroeger eigenaar van exotische dieren, tot hij beschuldigd werd van medeplichtigheid bij de geplande huurmoord van zijn rivale Carole Baskin. Hij zou zijn dieren ook mishandeld hebben. In 2020 kreeg hij 22 jaar gevangenisstraf, maar het vonnis werd nietig verklaard door een procedurefout.

De 58-jarige realityster, in het echte leven Joe Maldonado-Passage genaamd, vroeg aan een rechter in Oklahoma City “een tweede kans”. “Laat me niet sterven in de cel”, aldus de man die lijdt aan prostaatkanker. Zijn rivale Baskin zei echter nog steeds voor haar leven te vrezen. Ze pleitte om hem opgesloten te houden.

De straf van Joe Exotic werd uiteindelijk met één jaar verminderd.