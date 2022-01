Geen Belgische triomf op Australian Open: Sofia Costoulas grijpt naast eindzege bij de junioren

Sofia Costoulas (ITF-10) heeft zaterdag in Melbourne naast de eindzege gegrepen op het Australian Open voor junioren. In de finale moest de 16-jarige Belgische haar meerdere erkennen in de Kroatische nummer een van de wereld Petra Marcinko. Het werd 7-5 en 6-1 in 1 uur en 16 minuten.