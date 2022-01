Op de Wagemanskeel in Genk verloor vrijdagavond omstreeks 23.30 uur de bestuurder van een wagen om een nog onbekende reden de controle over het stuur.

Het voertuig ging over de kop en kwam op zijn zij in de berm terecht. Het ongeval gebeurde in de richting van Bokrijk. Heel wat passanten waren gestopt om hulp te bieden. Al leek het voor de bestuurder nog mee te vallen. Hij kwam er met de schrik van af.