Rapport over ‘partygate’ zal spoedig aan Boris Johnson overhandigd worden

Het rapport van topambtenaar Sue Gray over de mogelijk illegale feestjes in de ambtswoning van eerste minister Boris Johnson, zal spoedig worden overgemaakt. Dat melden verschillende Britse media vrijdagavond.

Gray zal met de overhandiging van het rapport aan de eerste minister niet wachten tot het politieonderzoek is afgerond, meldt de openbare omroep BBC. Een exact tijdstip is nog niet meegedeeld. Volgens Sky News zal dat “de komende uren of dagen” gebeuren.

De exacte inhoud van het rapport zal “naar alle waarschijnlijkheid” pas volgende week openbaar worden gemaakt, wanneer de parlementsleden terugkeren naar het Lagerhuis.

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk al dagenlang gespeculeerd over de publicatie van het rapport. De Londense politie had eerder gevraagd om in het rapport zo weinig mogelijk te melden over feiten die het korps zelf nog onderzoekt. Daardoor ontstond het vermoeden dat de publicatie nog enige tijd op zich zou laten wachten. Maar in een mededeling heeft Scotland Yard daarna beklemtoond dat er niet om uitstel werd gevraagd, maar dat het wel nodig was om de “integriteit van het politieonderzoek te beschermen”.

Het rapport-Gray zal wellicht wel op verschillende plaatsen bewerkt worden. The Guardian spreekt zelfs van een “zwaar geredigeerd rapport”.