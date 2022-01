Mr. Gay Belgium overspoeld met haatberichten na deelname aan ‘De Buurtpolitie Vips’

“Enkele dagen geleden kwam ik als Mister Gay Belgium in De buurtpolitie VIPS! Dit om een boodschap naar buiten te brengen rond gaybashing, zowel fysiek als verbaal. Jammer genoeg blijkt dit meer dan nodig. De afgelopen dagen krijg ik het ene na het andere bericht, berichten die vol zitten met haat naar onze gemeenschap. Het gaat van homo’s vergelijken met pedofielen en zelfs dreigementen tot iemand in elkaar slaan omwille van geaardheid”, schrijft Joren vrijdag op Instagram. Sinds de aflevering vorige week uitkwam wordt hij overstelpt met kritiek, haat en doodsbedreigingen.

In de aflevering is te zien hoe Joren, die zijn Mister Gay sjerp draagt, zowel verbaal als fysiek aangevallen wordt en vervolgens klacht in dient bij de politie. “De bedoeling was om het thema nog eens in the picture te zetten omdat er vandaag vaak wordt gedacht dat alles in orde is. Ik wist wel dat er nog veen werk aan de winkel was maar dit is echt schrijnend”, reageert hij.

“Het is genoeg geweest”

Diezelfde avond dat de aflevering op TV kwam, kreeg Joren namelijk nog heel wat haatberichten binnen en sindsdien staat de teller al op meerdere tientallen berichten. “Het zijn zowel jonge als oude mensen die sturen. Er staan dingen in zoals ‘jullie zijn pedofielen’ en ‘als ik je tegenkom sla ik je in elkaar’. Normaal gezien kan ik dat links laten liggen maar nu is het echt genoeg geweest. Ik ben boos en verdrietig maar het geeft me ook energie om verder te vechten. Want ik heb intussen een dik vel gekregen, maar beeld je in wat de impact kan zijn op iemand die jonger is, nog in de kast zit of gewoon moeite heeft met zijn geaardheid”.

Joren is momenteel al het bewijs aan het verzamelen om vervolgens klacht in te dienen: “Ik raad ook aan dat iedereen die dit meemaakt dit ook doet. Je kan hier klacht voor indienen en ze nemen dit heel serieus.”