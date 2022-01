Zeker 10 gewonden bij instorting van brug in Pittsburgh: “We gaan ze allemaal herstellen. Geen grap”

In Pittsburgh, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft een brug het vrijdag begeven onder zware sneeuwval. Daarbij zouden al zeker tien gewonden gevallen zijn. Als bij toeval brengt president Joe Biden vrijdag een bezoek aan Pittsburgh, voor een toespraak over… infrastructuur.

De brug stortte vrijdagochtend omstreeks 7 uur (plaatselijke tijd) in. Er bestaat nog geen formeel uitsluitsel over de oorzaak, maar vermoedelijk begaf de constructie het onder een dik pak sneeuw. Op het moment van de instorting bevonden zich drie of vier personenwagens en één bus op de brug, die over een park leidt.

Er is sprake van zeker tien gewonden, maar het zou enkel gaan om lichte verwondingen. De instorting veroorzaakte ook een groot gaslek waardoor de omwonenden een tijdlang geëvacueerd werden, maar dat lek is volgens de brandweer inmiddels onder controle.

Bezoek Biden

President Joe Biden zou bij toeval vrijdag een bezoek brengen aan Pittsburgh, het hart van industrieel Amerika, voor een toespraak over de verouderde infrastructuur in de Verenigde Staten. Hij maakte een omweg langs de ingestorte brug. “Ik kom al lang naar Pittsburgh, maar ik wist niet dat deze stad meer bruggen had dan eender welke andere stad ter wereld. Het zijn er meer dan Venetië”, aldus Biden. “We gaan ze allemaal herstellen. Geen grap.”

President Biden maakte van het herstel van de verouderde Amerikaanse infrastructuur een van zijn grote verkiezingsbeloftes. Een investeringspakket van 1 biljoen dollar (1.000.000.000.000 dollar) werd in november al goedgekeurd.

© REUTERS

© AP

© REUTERS

© REUTERS

© GREG BARNHISEL via REUTERS

© AFP

© AP

© GREG BARNHISEL via REUTERS

© @PGHPUBLICSAFETY via REUTERS

© AP

© AP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen