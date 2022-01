Tiende nederlaag van het seizoen voor Lommel SK en 3 op 30 na 0-1-thuisnederlaag tegen Lierse

Hoofdtrainer ad interim Luiz Ferreira voerde één wijziging door ten opzichte van de 2-0-nederlaag in Molenbeek. Rechtsachter Belghali kwam in de plaats van Troonbeeckx. Nieuwkomers Martinez, Cauê en Ostrc ontbraken respectievelijk door interlandverplichtingen, niet wedstrijdfit en niet speelgerechtigd. Lemoine en Wuytens zaten nog steeds in quarantaine waardoor er uiteindelijk slechts zes Lommelse bankzitters waren. Bij Lierse Kempenzonen stonden Looienaars Teunckens en Swinnen in de basis.

Flits van Schouterden

Het openingskwartier in deze zespuntenwedstrijd baarde alvast een muis. Beide elftallen slaagden er niet in een doelrijpe kans bij mekaar te voetballen. Veel goede wil met veel balbezit van de thuisploeg, maar de kansen van een voorin onmondig Lommel SK bleven uit. Lierse probeerde te profiteren op de tegenaanval, maar Abdallah was ongelukkig in zijn actief. Ondertussen beten Thordarson en Belghali zich vast op een Kempische muur. Halverwege de eerste helft tastte Limbombe in een sprintduel naar zijn hamstrings, de flankaanvaller kon niet meer verder. Even later trilden de netten in het Soevereinstadion. Via een uittrap van Teunckens belandde het leer voorin bij De Schryvers, die Schouterden bediende en verwoestend uithaalde: 0-1. Groen-wit wist niet meer van welk hout pijlen maken, maar Schuermans vergat voor de pauze de trekker een tweede keer over te halen. Het thuispubliek morde ondanks de 72 procent balbezit.

© Patrick Smets

Doodziek Lommel SK

Ferreira hield bij het begin van de tweede helft vast aan zijn basiself. De eerste tien minuten veranderde er niets aan het spelbeeld. De Braziliaanse hoofdtrainer greep dan toch in door Arzani naar de kant te halen voor jeugdproduct Anello. Aan de overkant legde De Schryver af op Abdallah, maar die ramde tegen de onderkant van de lat. Lommel SK ontsnapte zo opnieuw aan een dubbele achterstand. Het gefrustreerde thuispubliek greep zich nadien naar de haren toen Belghali een actie van Sales niet kon afronden.

Daarna was het verhaal afgelopen voor Belghali, die vervangen werd door Agyepong, een wanhoopswissel van de Braziliaanse hoofdtrainer ad interim. Lierse verdedigende met hand en tand de voorsprong. Ook de 16-jarige Talvitie kreeg in de slotfase een kans om de gelijkmaker te realiseren, maar zonder succes. Een doelpunt van Thordarson werd nog terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Een strijdend Lierse loopt door de zege zes punten uit op een doodziek Lommel SK. Is er een wonderdokter in de zaal van City Football Group?

LOMMEL SK: Fiermarin - Belghali (65’ Agyepong), Neven, Tolinsson, Kis, Vandersmissen (72’ Talvitie) - Thordarson, Rosa, Henkens - Sales, Arzani (56’ Anello).

LIERSE KEMPENZONEN: Teunckens - De Schrijver, Gillekens, Schuermans, Laes - Van Acker, De Schryver, Swinnen - Limbombe (35’ Liongola), Abdallah (82’ Bitsindou), Schouterden (66’ Naessens).

DOELPUNT: 34’ Schouterden 0-1.

GELE KAARTEN: 20’ De Schryver (fout), 65’ Schouterden (tackle), 70’ Tolinsson (fout).

SCHEIDSRECHTER: Laurent Willems.