Aanvaller Dusan Vlahovic maakt voor 70 miljoen overstap van Fiorentina naar Juventus

De 22-jarige Serviër was de revelatie van de eerste seizoenshelft in Italië en is momenteel samen met Ciro Immobile topscorer van de competitie (17 doelpunten). De aanval van Juventus is enorm verzwakt sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo en de blessure van Federico Chiesa. Voor Vlahovic legde Juventus naar verluidt 70 miljoen euro op tafel, een record voor een wintertransfer in Italië.