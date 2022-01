Eerste officieuze medaille binnen: Belgen worden met Daan Soete derde in Mixed Relay: “Volgend jaar wil ik weer meedoen”

Een officiële medaille is het niet, maar officieus heeft België alvast WK-brons op zak. In de mixed relay moesten Daan Soete, Kiona Crabbé, Alicia Frank en Niels Vandeputte alleen winnaar Italië en de VS laten voorgaan. “Dit is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus Soete over het testevent.

Het was een probeersel. Een aflossing op het WK. Maar de enkele duizenden opgedaagde Amerikanen hebben zich alvast niet verveeld. Daan Soete deed de Belgische reputatie alle eer aan en kwam als eerste renner aan kop door. Crabbé en Franck konden vervolgens een grote terugval vermijden, waarna belofte Vandeputte de Belgen in zijn rondje nog van de vierde plaats naar het podium kon loodsen. Italië en de VS kon hij niet meer inhalen. Alles samen een wedstrijd van een half uurtje met veel positiewisselingen: de toeschouwer had zich niet verveeld. En dat gold ook voor Soete. “Ik heb mij wel geamuseerd”, zegt hij. “Nu was het nog om te proberen, maar dit heeft echt wel toekomst. Zeker als er vanaf volgend jaar echt een trui aan verbonden zal zijn, dan gaan alle landen en renners eraan meedoen. Dit gaat voor sommige renners een unieke kans worden om een medaille te pakken, iets wat hen individueel niet zou lukken.”

Soete mogen ze het alleszins een tweede keer vragen. “Absoluut”, lachte hij. “Ik heb het al gezegd tegen de bondscoach: ik doe nu dit testevent, maar als het volgend jaar voor echt is, wil ik er dan ook bij zijn. Ik heb er van genoten. Ook al door de aparte sfeer die er bij de deelnemende renners hing.” Of Soete in zijn rondje ook iets geleerd had richting de volgende dagen? “Dat het rondje lastiger is dan in de Wereldbekerwedstrijd in oktober”, besloot hij. “Nu wordt de snelheid meer gebroken. Het is minder rechtdoor. Het zal straks voor explosieve types zijn.”