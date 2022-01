Lotte Vanwezemael krijgt vrouwelijke danspartner in ‘Dancing with the stars’: “Het is niet zo dat nu een van ons de ‘mannenrol’ overneemt”

“Twee vrouwen die samen dansen, daar hoeft niets seksueels aan gelinkt te worden.” Dus danst Lotte Vanwezemael (29) in ‘Dancing with the stars’ voor een keer met Björk Gunnarsdottir. En ze belooft opnieuw een passionele dans, zoals het thema vorige week. Daar wil ze nog even iets over kwijt: “Ik heb toen gezegd dat er iemand in mijn leven is die ik leuk vind, maar ik heb dus geen relatie.”