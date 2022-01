“Vanavond nog lokale bui mogelijk, minima rond 2 graden”

De temperatuur valt gestaag terug om tegen zonsopkomst uit te komen op een minimum rond 2°C. Op sommige plaatsen kan het tot lichte grondvorst komen, vooral in landelijke valleien.

Zondag krijgen we in Limburg regelmatig de zon te zien. Soms kunnen de opklaringen zelfs breed worden. Het blijft overal heel de dag droog en de temperatuur loopt op naar een maximum rond 7 of lokaal 8°C. De wind doet het nog vrij rustig aan met gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het westen.

In de nacht naar maandag zal het al snel harder gaan waaien. In het tweede deel van de nacht zal er dan vanuit het noordwesten een pittige regen- en buienzone over Limburg trekken. Daarbij is er kans op hagel terwijl de rukwinden oplopen tot zo’n 60 km per uur. Na 6 uur valt een uitschieter tot ongeveer 70 km per uur niet uit te sluiten.

