Brand in frietketel Tongerse frituur

Tongeren

Vrijdag rond 19.30 uur is er brand ontstaan in de frituur ’t Elders Frietje op de Elderseweg. Volgens de uitbater vatte de frietketel vuur. Dat ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De man verwittigde zelf de brandweer. Een persoon werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij had wat rook ingeademd.

Omdat de frituur enkel nog werkt met take away waren er geen klanten in de zaak aanwezig. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade in de zaak is groot. diro