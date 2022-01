Komend weekend zijn het hoogdagen voor menig vogelliefhebber, want Natuurpunt lanceert weer het jaarlijkse Grote Vogelweekend. Daarbij worden alle soorten vogels in onze Vlaamse tuinen geteld. De eerstejaars van de Provinciale School Diepenbeek zijn alvast druk in de weer om de vogels op het schooldomein te registreren.