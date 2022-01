9 Noord-Limburgse gemeenten houden solidariteitsactie voor Waals dorp dat getroffen werd door wateroverlast

De 9 gemeenten in Noord-Limburg hebben een solidariteitsactie op poten gezet voor de gemeentelijke basisschool in Trooz. De gemeente, dichtbij Luik, werd in juli zwaar getroffen door de overstroming van de Vesder. De brandweer van de Hulpverleningszone Noord-Limburg ging al enkele keren ter plaatse helpen, zodat de school in september de deuren kon openen. Vandaag vertrok er nog een vrachtwagen spullen naar Wallonnië.