In zijn eerste koers verloor hij van een meisje: Tom Pidcock wil naast olympisch kampioen ook wereldkampioen worden

Drie crossen won Tom Pidcock (22) dit veldritseizoen. Dat zijn er elf minder dan Eli Iserbyt, maar toch wordt de Brit zondag naar voren geschoven als topfavoriet op het WK in Fayetteville. Logisch, want Pidcock wordt in een ruk genoemd met toppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Portret van een wonderkind dat het al schopte tot olympisch kampioen en helemaal klaar lijkt om de wielerwereld te veroveren.