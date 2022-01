Aanpassing statuut moet tekort aan brandweervrijwilligers oplossen

Het aantal brandweervrijwilligers in Vlaanderen is met 556 leden gedaald sinds 2015. Onze provincie telt 93 vrijwilligers minder dan in 2015. Daarom dient Vooruit in het federaal parlement een resolutie in om de rekrutering en het statuut van brandweervrijwilligers te verbeteren. Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg telt 320 vrijwilligers en is voorstander om de aanwervingsprocedure te herbekijken, want het duurt soms ongeveer 2 jaar voor een vrijwilliger aan de slag kan.