Het is van 1982 geleden dat de inflatie in ons land hoger stond dan vandaag. De torenhoge gas- en elektriciteitsprijzen duwen de levensduurte 7,59 procent omhoog in vergelijking met een jaar geleden. Slecht nieuws voor de spaarboekjes, die weggevreten worden. En het ziet er niet naar uit dat er snel verbetering komt.