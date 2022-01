Bree

Vrijdag even voor 17.30 uur is op de Rode Kruislaan in Bree een auto op z’n kant in de middenberm terechtgekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de brug over de Zuid-Willemsvaart na een uitwijkmanoeuvre voor een vrachtwagen. De bestuurder raakte lichtgewond. De politie regelde het verkeer tot het wrak was getakeld. Daardoor moest het verkeer tijdelijk over versmalde rijstroken. pabr

© PaBr

