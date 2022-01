Peltse verzint oplossing voor dure vrijgezellenfeestjes: “Alles wat je nodig hebt in één doos”

Na twee jaar van uitgestelde trouwfeesten hopen we met z’n allen, en zeker de bruid in spe, op een normaal trouwseizoen. Dit betekent dat er weer heel wat vrijgezellenactiviteiten bedacht worden. Toffe workshops zijn erg in trek bij vrijgezellenfeestjes. Helaas zijn de begeleide workshops soms ook behoorlijk duur. Een gemiste kans voor een leuk moment, vinden ze bij Spot Workshops van de Peltse ondernemer Sientje Palmans. Sport Workshops is een online platform waar workshops gebundeld worden. Zowat de Airbnb van de workshops in Vlaanderen, zeg maar. Om een antwoord te bieden op de duurdere workshops, bedacht Sientje een Bachelorette Box. “Een workshopdoos die aan huis geleverd wordt”, legt Sientje uit. “Je kan kiezen uit verschillende thema’s: van meer spicy workshops zoals cupcakes maken met 18+ versiering en kamasutra chocolade maken, tot kaarsen met een boodschap of armbandjes knutselen.” De workshops duren zo’n twee tot drie uur. In de Bachelorette Box zit alle materiaal voor het gekozen aantal personen en de nodige uitleg. De Bachelorette Box start vanaf 15 euro per persoon.

© Leen Van de Sande