Paul Eikenaar (70) woont in de buurt van de getroffen wijkagent. “Een hele fijne kerel, altijd even vriendelijk wanneer ik hem zie.” — © Karel Hemerijckx

Bree/Peer/Leopoldsburg

De buren van de getroffen wijkagent, die in Bree woont, zijn geschrokken door het nieuws van de steekpartij in Peer. “Een hele fijne kerel, altijd even vriendelijk.”