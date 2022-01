Lummen/Hasselt/Zonhoven

Negen bestuurders zijn donderdag betrapt op rijden onder invloed bij controles in de politiezone LRH. Twee waren onder invloed van drugs, zeven hadden te veel alcohol gedronken. Deze bestuurders moesten hun rijbewijs (tijdelijk) inleveren.

412 bestuurders testten negatief. De controles gebeurden op de Meldertsebaan in Lummen, de Zwanenstraat in Zonhoven en de Luikersteenweg in Hasselt. mm