Een op vijf te snel bij controles in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Bij verkeerscontroles donderdag in Heusden-Zolder reed net geen een op vijf te snel. In totaal passeerden 765 voertuigen de camera. 138 (18%) reden er sneller dan toegelaten. Bij de overtreders twee mannen die in de Dijkstraat in Geenrijt ruim twee keer sneller dan toegelaten reden. Ze haalden snelheden tot 134 km/uur terwijl maar 50 km/uur is toegelaten. De agent zag hoe de twee chauffeurs elkaar aan het uitdagen waren. Daar werd een bijkomend pv voor opgesteld. De twee riskeren hun rijbewijs kwijt te spelen. mm