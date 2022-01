Kenni Lembrechts, plant manager bij Alural in Lummen. — © Raymond Lemmens

Lummen

Bij Alural, het bedrijf dat gespecialiseerd is in het poederlakken van aluminium profielen, wordt een investeringsprogramma afgewerkt van 15 miljoen euro. Bij Alural krijgt aluminium een kleur, van een landelijke veranda tot een hoogbouw in Dubai.