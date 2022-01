De Bilzerse Sofia Costoulas staat zaterdagnacht in de finale van de Australian Open voor junioren. — © BELGA

Sofia Costoulas speelt zaterdag (vanaf 2.00 uur ’s ochtends) de finale van de Australian Open. Het is ondertussen al tien jaar geleden dat een Belg nog eens de junioresfinale haalde. Kimmer Coppejans was de laatste, hij won in Roland Garros.