Doet virtual reality binnenkort zijn intrede in de klas?

De Bilzense student Jordy De Temmerman (25) besloot na zijn job bij Disneyland Parijs opnieuw te gaan studeren en schreef zich in voor de lerarenopleiding aan Hogeschool PXL. Normaal studeert de Bilzenaar deze maand af, maar eerst nog zijn bachelorproef verdedigen. “Waarom virtual reality in de klas?”, steekt Jordy De Temmerman van wal. “Laat me een voorbeeld geven: het bekijken van een geschiedenisdocu op een scherm is leerrijk, maar niet meteen tastbaar. VR biedt de mogelijkheid om dit ook tastbaar te maken. Denk hierbij aan applicaties zoals het Anne Frankhuis. Leerlingen ervaren de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Annes perspectief. Op die manier wordt de ervaring echt en tastbaar. De technologie heeft dus de mogelijkheid een krachtige onderwijstool te worden.”Jonge technologieWaarom zien we dan nog geen virtual reality binnen de klas? “De lat om VR te integreren in het onderwijs ligt hoog", weet Jordy. "Omwille van de moeilijkheidsgraad van de technologie, gebrek aan ondersteuning bij de implementatie, het hoge prijskaartje. Daarbij is virtual reality ook nog eens een relatief jonge technologie: de eerste moderne consumer headset, de Oculus Rift, kwam pas in 2016 op de markt. Vraag maar eens in je kennissenkring wie er reeds ervaring heeft met virtual reality. Het zullen er niet veel zijn, misschien zelfs niemand.”Netwerksnelheid te traag“De ICT-infrastructuur van het Vlaamse onderwijs is vaak ondermaats en beïnvloedt het VR-gebeuren op negatieve wijze”, gaat De Temmerman verder. “Ter illustratie: een klas met 15 leerlingen die allemaal tegelijkertijd 4K-beeldmateriaal afspelen in VR eist een tol van het netwerk. Ik heb testen uitgevoerd in verschillende secundaire instellingen waaruit blijkt dat de netwerksnelheid vaak niet boven de 100 Mbp/s geraakt. Dat is natuurlijk veel te weinig. Hogeschool PXL geraakt eenvoudig aan 350Mbp/s, dat is een ideale snelheid. Er dient dus eerst gewerkt te worden aan de ICT-infrastructuur. Ook de kennis van leraren omtrent VR is vaak onbestaand. Stel je dan de vraag of, vandaag de dag, een geavanceerde technologie als VR introduceren binnen het onderwijs überhaupt mogelijk is? Wie gaat die noodzakelijke ondersteuning bieden? ICT-coördinatoren verzuipen reeds in het werk.”Aardrijkskundeleraar Obi-Wan“Op dit moment kunnen we dus enkel afwachten en hopen dat VR haar weg vindt richting het onderwijs. Maar er is hoop. De technologie wordt steeds toegankelijker en betaalbaarder. We zijn in een stroomversnelling geraakt wanneer het op VR aankomt. Er komen bijna maandelijks nieuwe ontwikkelingen op de markt. Ik denk hierbij aan de nieuwe headsets (Somnium, Vario, etc), haptic gloves van bHaptics (eerste consumer gloves), de Metaverse, etc. Dus stel me de vraag binnen tien jaar nog eens en de kans dat Obi-Wan de nieuwe aardrijkskundeleraar wordt, is dan wel heel waarschijnlijk. “