320 ouders komen online samen op PXL-webinar rond studiekeuze

"Deze leerlingen hebben twee bijzondere schooljaren achter de rug," vertelt Anneleen Huisman, coördinator studieloopbaanbegeleiding. "Voor sommigen van hen is online onderwijs een zegen. Ze ervaren minder stress en zijn blij dat ze op eigen tempo kunnen werken. Voor anderen is dit thuisonderwijs een opgave waarbij hun betrokkenheid, motivatie en welbevinden zienderogen daalt. Al startten we dit schooljaar met fysiek contactonderwijs, toch zien we dat vandaag weer heel wat scholen genoodzaakt zijn om over te schakelen op afstandsonderwijs. Dat ook de grote studiekeuzeinformatiebeurs SID-in online georganiseerd wordt, is allemaal niet ideaal voor studiekiezers.""Informatie verzamelen over je studiekeuze gaat zoveel beter in een live gesprek dan in een online sessie," vertelt Elke Martens, relatiebeheerder secundair onderwijs. "Leerlingen hebben nood aan een échte babbel met vrienden, klasleraren of informanten want ze zitten nog met tal van vragen."Bovendien is de rol van de ouder niet te onderschatten in de keuze die zoon of dochter zal maken. En hoe kan je als ouder de juiste ondersteuning bieden? Daar helpen Jens Degroef en Anneleen Huisman hen tijdens het webinar mee. Ouders krijgen niet alleen zicht op hoe zo’n studiekeuzeproces verloopt, maar ook hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden. Omdat het hoger onderwijslandschap de afgelopen 20 jaar erg geëvolueerd is, is het normaal dat ze met vragen zitten als ‘Hoe kies je de juiste richting of hoe weet je wat bij je past? Mag mijn zoon/dochter na het volgen van een technische opleiding eender welke richting kiezen om verder te studeren? Hoe kunnen jongeren van de derde graad kennismaken met de verschillende studierichtingen (in coronatijden)?’ Een goed geïnformeerde ouder is ook een geruste ouder. “Langs deze weg dus alvast proficiat voor het engagement dat elke ouder hier toont,” besluit directeur onderwijs & studentenbeleid Heidi Croes.