Nieuwe combi's voor politie Tongeren-Herstappe

Op 28 januari nam de politie Tongeren-Herstappe twee nieuwe combi's in gebruik. Met deze voertuigen beschikt de politiezone over een divers wagenpark zodat met in alle mogelijke omstandigheden op een professionele manier kan tussenkomen.

Beide combi's, VW Transporter Combi lang diesel 110KW-150PK automaat, worden via leasing. Leasing is inmiddels sterk ingeburgerd bij heel wat politiezones bij de dienst interventie omwille van de verscheidenheid in gebruik genomenaan bestuurders van deze voertuigen en het groot aantal kilometers dat ze afleggen per jaar. Bij autopech kan men ook sneller een vervangvoertuig krijgen.De voertuigen voor de overige diensten zoals recherche en wijkpolitie verlopen niet via leasing maar worden nog steeds aangekocht.