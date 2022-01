De eerste Belgische zege is binnen: Tim Wellens klopt Valverde op Mallorca: “Op training ging het nochtans niet geweldig”

Tim Wellens won de Trofeo Serra de Tramuntana, de derde wedstrijd in de Challenge Mallorca. In een rit met vijf beklimmingen was de renner van Lotto-Soudal de snelste van een kopgroep van zeven. Alejandro Valverde werd tweede, Simon Carke derde. Kobe Goossens werd vijfde.

Er moesten maar liefst 3.000 hoogtemeters overwonnen worden in de derde koers op Mallorca, met vijf cols: de Coll de Femenies (7,4 km aan 5,5%), de Coll de Orient (6,4 km aan 4,3%), de Coll d’Honor, de Coll de Sóller waarna de grootste klim van de dag volgde: de Coll de Puig Major (14,4 km aan 6%). Daar brak de koers open en zeven renners konden afstand nemen: Alejandro Valverde en Enric Mas (Movistar) Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) en twee Belgen: Tim Wellens (Lotto Soudal) en Kobe Goossens (Intermarché-Wanty Gobert). In een prangende spurt was Tim Wellens een zucht sneller dan Valverde. De Spanjaard protesteerde omdat Wellens lichtjes van zijn lijn afweek, maar de jury kwam niet tussen. Simon Clarke werd derde, Brandon McNulty vierde en Kobe Goossens vijfde. Het is al de vierde keer dat Wellens de Trofeo Serra de Tramuntana wint. Hij was er eerder al de beste in 2017, 2018 en 2019. Voor Wellens was het zijn 33ste profzege en meteen de eerste dit seizoen voor een Belg.

“Op de Puig Major werd heel hard naar boven gereden, maar ik kon goed volgen”, zei Wellens direct na zijn overwinning. “Nadien volgden verschillende aanvallen, maar niemand raakte echt weg. Omdat ik de aankomst kende, wist ik dat ik als eerste of tweede uit de laatste bocht moest komen. Ik ging er als eerste door en kon het houden tot aan de streep.”

Na een vierde plaats tijdens de eerste dag van deze Challenge Mallorca, sloeg Tim Wellens de Trofeo Alcudia op donderdag over om vrijdag met de zege uit te pakken. “Ik voel me heel goed vanaf het moment dat ik hier aan het koersen ben. Op training was het misschien nog niet geweldig, maar sinds ik een rugnummer opgespeld heb, voel ik me echt goed.”