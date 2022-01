“Kun je stoppen? Dit is gevaarlijk”: Elon Musk bood tiener 5.000 dollar om zijn Twitter-account offline te halen

Het was 13 minuten na middernacht toen de smartphone van Jack Sweeney (19) vorige lente plots oplichtte. Een privébericht op Twitter, zo zag hij. Van niemand minder dan de rijkste man ter wereld: Elon Musk. “Kun je ermee stoppen? Dit is gevaarlijk”, schreef hij.

Musk had het over het Twitter-account @ElonJet. Dat stuurt een tweet telkens de privéjet van Elon Musk ergens opstijgt of vertrekt. Sweeney maakte het account, en deed hetzelfde voor de privéjets van onder meer Bill Gates en Jeff Bezos. De accounts zijn populair, dat van Musk heeft 123.900 volgers.

5.000 dollar

Maar Musk was er niet mee gediend, zo bleek uit zijn bericht. Sweeney antwoordde de volgende ochtend pas. “Dat kan, maar dat kost je wel een Tesla Model 3.” Daar wou Musk niet van weten. “Ik vind het geen fijn idee om op een dag doodgeschoten te worden door een zot”, stuurde hij terug, waarna hij 5.000 dollar bood om het account - waarmee Sweeney naar eigen zeggen 20 dollar per maand verdient - te verwijderen. “Kun je dat bedrag verhogen naar 50.000 dollar”, probeerde de student, voorlopig zonder succes. En dus tweet @ElonJet gewoon verder.

De student deed zijn verhaal aan Protocol en staafde dat door enkele screenshots te verzenden. Zo ook hetgene hij afgelopen woensdag stuurde en nog niet gelezen werd door Musk. “Wat ik nog liever wil dan het geld, is een stage.” Of hij wist waarom Musk nog niet geantwoord had? “Als ik naar ElonJet kijk, denk ik dat hij op vakantie is in Hawaii”, zei de student nog.