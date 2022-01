Het toneelstuk over een familie­bedrijf dat failliet gaat, komt binnen bij ondernemer John Donders. “Mijn knieën blokkeerden van de stress.”

Een faillissement kruipt onder je vel, getuigden ondernemers aan de regisseur van Man in de mist. Het theaterstuk over een bedrijf in nood bekijken, brengt herinneringen terug. “Het ergste? Mijn medewerkers, mijn tweede familie, meedelen dat het ophield.”