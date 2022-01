Sofia Costoulas staat nu hoger dan Kim Clijsters op de ranglijst, maar hoe deden haar voorgangers het?

Er schittert een Bilzense op de Australian Open. Sofia Costoulas speelt komende nacht de finale Down Under. Momenteel staat ze tiende van de wereld bij de juniors en 905de op de wereldranglijst bij de vrouwen. Dat is hoger dan Kim Clijsters, maar alleen omdat Clijsters de voorbije jaren amper speelde.

Dat de zestienjarige Costoulas de finale van een grandslamtoernooi speelt, is bijzonder knap. De komende jaren zal duidelijk worden hoever ze het zal schoppen aan de top. Ter vergelijking: Costoulas is de veertiende Belg die als junior de finale van een grandslamtoernooi speelde. Hoe is het hen in hun latere profcarrière vergaan? Een overzicht.

2022: Sofia Costoulas speelt finale Australian Open tegen eerste reekshoofd Petra Marcinko

Hoogste positie wereldranglijst: 905

2012: Kimmer Coppejans wint Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: 97

2011: An-Sophie Mestach wint Australian Open zowel in het enkel- als het dubbelspel

Hoogste positie wereldranglijst: 98

2003: Kirsten Flipkens wint zowel Wimbledon als de US Open

Hoogste positie wereldranglijst: 23

Kirsten Flipkens in 2003. — © BELGAIMAGE

1998: Kim Clijsters verliest finale Wimbledon

Hoogste positie wereldranglijst: 1

1997: Justine Henin wint Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: 1

1993: Nancy Feber wint Wimbledon

Hoogste positie wereldranglijst: 79

1992: Laurence Courtois verliest finale Wimbledon

Hoogste positie wereldranglijst: 37

1960 : Michelle Rucquoy verliest finale Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: nog niet opgericht

1959 : Michelle Rucquoy verliest finale Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: nog niet opgericht

1953 : Francis Andries verliest finale Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: nog niet opgericht

1951: Gino Mezzi verliest finale Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: nog niet opgericht

1949: Christiane Mercelis wint Wimbledon

Hoogste positie wereldranglijst: nog niet opgericht

1948: Jacky Brichant verliest finale Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: nog geen wereldranglijst maar bereikte onder meer kwartfinales en halve finale Roland Garros bij de seniores, behaalde als dubbelspeler halve finale Wimbledon en finales Daviscup.

1947: Geneviève Domken wint Wimbledon

Hoogste positie wereldranglijst: nog niet opgericht

1947: Jacky Brichant wint Roland Garros

Hoogste positie wereldranglijst: nog geen wereldranglijst maar bereikte onder meer kwartfinales en halve finale Roland Garros bij de seniores, behaalde als dubbelspeler halve finale Wimbledon en finales Daviscup.