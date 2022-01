Brian Priske countert na uithaal Nainggolan: “We tellen 44 punten en speelden quasi nooit met dezelfde elf”

Na het gelijkspel tegen STVV (1-1) dat gepaard ging met een magere vertoning moet Antwerp zich zondag herpakken in Gent. De frustraties liepen dinsdag na de wedstrijd hoog op. “Never change a winning team”, floepte Radja Nainggolan er in de catacomben uit. “We tellen 44 punten en speelden quasi nooit met dezelfde elf”, counterde zijn trainer Brian Priske vrijdag.

Of er intern nog over Radja’s uithaal richting staflid Peder Hansen gesproken werd, liet Priske, die naar eigen zeggen de beelden nog niet terugzag, in het midden. Maar zijn keuze om twee wissels in de basis door te voeren verdedigde de Deen wel.

“Voor mij is dit een moeilijke kwestie”, vatte Priske aan. “Ik probeer de juiste keuzes te maken, voor, tijdens en na een wedstrijd. Soms gaan die goed, soms niet, dat is het leven van een coach. Ik denk dat jullie goed genoeg weten dat trainers ook in een ‘winning team’ soms ingrijpen. Neem nu ons seizoen. We behaalden al 44 punten, en speelden quasi nooit met dezelfde elf. Dan is het voor mij duidelijk dat ik af en toe wél de juiste beslissingen neem”, schudde de Antwerpse T1 de kritiek van zich af.

Daarmee is voor Priske het brandje ook geblust. “Radja is een goeie jongen. Ik heb begrip voor zijn frustraties en emoties vlak na de wedstrijd, al ben ik iemand die zo’n zaken liever intern houd. Ik heb ook geen probleem met kritiek, maar dan face-to-face.”

Complete offday

De wedstrijd van dinsdag was er eentje om snel te vergeten. “Het niveau van elk individu liet te wensen over”, aldus Priske. “Er werd ook te weinig gelopen, waardoor de fysieke data niet schitterend waren. Op zo’n dag zou je de 1-0 op een zakelijke manier moeten vasthouden. Helaas kenden we op alle vlakken een offday. Zoiets zou niet mogen, maar het overkomt elke ploeg wel eens.”

Dat bleek tijdens de midweekspeeldag, want alle teams bovenin lieten punten liggen. “Gelukkig voor ons waren de resultaten van de andere topclubs eveneens niet goed. Ik volg ze wel, maar ook niet meer dan dat. Als we ons op Union en Club Bruggen beginnen richten, verliezen we de focus op onszelf.” En die moet goed zitten met een lastige verplaatsing naar AA Gent in het verschiet. “Gent kent een moeilijke periode met vier opeenvolgende gelijke spelen. Bovendien maken de vele afwezigen – door blessures en de Africa Cup – het werk van de coach niet makkelijk. Desalniettemin blijft Gent een ploeg met veel kwaliteit. We zullen scherp voor de dag moeten komen, zeker nu het publiek terug is. Ik trek met grote verwachtingen naar de Ghelamco Arena.”

