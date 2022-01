Limburgse politie controleert volgende week extra op gsm achter het stuur

De Limburgse politiezones gaan volgende week extra aandacht hebben voor gsm-gebruik achter het stuur, in het kader van een provinciale actie. “De bedoeling is om bestuurders bewust te maken van de gevaren.”

Mobiele telefoons worden nog veel te veel gebruikt tijdens het rijden. En dat kan voor zeer gevaarlijke situaties zorgen: chauffeurs die vertragen, aarzelen, van hun traject afwijken of de voorrangsregels negeren. Omdat het gsm-gebruik achter het stuur veel ongevallen veroorzaakt, zullen de Limburgse politiezones hier volgende week extra op controleren.

“Van maandag tot en met zaterdag loopt de provinciaal gecoördineerde thema-actie ‘Afleiding in het verkeer’”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters. “De bedoeling is om bestuurders bewust te maken van de gevaren van het gsm-gebruik achter het stuur. Ook een bericht versturen als je stilstaat in de file of aan het rood licht is trouwens verboden.” siol