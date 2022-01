Thibaut Courtois - “de muur van Europa” - staat te popelen om prijzen te pakken: “Met een grote Eden Hazard kan dat zeker”

Thibaut Courtois is opnieuw bezig aan een straf seizoen bij Real Madrid. Onze nationale nummer één kreeg tot nu toe de minste doelpunten tegen in La Liga. “Dat betekent niets als we geen prijzen pakken”, aldus Courtois bij AS.

De Madrileense krant is trots dat het de Belgische doelman kon strikken voor een interview. “Courtois is momenteel zonder twijfel de beste ter wereld op zijn positie. Hij is de muur van Europa”, klinkt het.

“Ik ben trots dat ik dit jaar op een goed niveau speel, maar we moeten het wel afmaken met prijzen”, aldus Courtois. “Vorig seizoen keepte ik ook sterk, maar sloten we het seizoen af zonder titels en dat deed pijn. Winnen is het allermooiste dat er bestaat. Kijk maar naar onze winst in de Supercup onlangs (toen Courtois een penalty stopte tegen Bilbao, red.). Of dit mijn beste seizoen tot nu toe is? Ik voel me prima, dat zeker. Maar we zijn verdedigend goed bezig en dat helpt ook de doelman. Dit is de lijn die ik tot het einde van het seizoen wil doortrekken.”

Courtois heeft al veel prijzen gepakt in zijn carrière, maar de Champions League nog niet. “Mijn grootste droom is om die met Real Madrid te winnen”, klinkt het. “Het is geen obsessie, maar het zou heel mooi zijn om deel uit te maken van die roemrijke geschiedenis van de club. Ik heb al fantastische trofeeën gewonnen, zoals de Premier League. Maar om mijn palmares te vervolledigen, zou het heel gaaf zijn om een ​​Champions League te winnen.”

Daarvoor moet De Koninklijke wel voorbij het PSG van Lionel Messi en Kylian Mbappé in de 1/8ste finales (heenmatch op 15 februari). “Het wordt een finale avant la lettre”, aldus Courtois. “Maar we zijn goed bezig, dus ik denk dat we kans maken om door te stoten. PSG heeft geweldige spelers zoals Messi, Mbappé, Neymar... maar ze zijn meer dan dat. Het is een compleet blok. Ze hebben talent in alle linies. Maar het voetbal van vandaag is ook meer dan de opsomming van individuen.”

Hazard

Hoe zit het trouwens met Eden Hazard? Die was vorige week nog eens goed voor een doelpunt en een basisplaats bij Real, na een alweer moeilijke periode.

“Het gaat goed met Eden”, stelt Courtois. “Hij traint erg goed omdat zijn blessures onder controle zijn. We zagen onlangs de Hazard die we kennen. Dat hij minder speelt, is de beslissing van de trainer. Als je iemand als Vinicius Junior in de ploeg hebt, dan is er weinig ruimte voor andere flankspelers. Iedereen moet op training vechten voor zijn positie. Tegen Elche speelde Hazard echter een goeie wedstrijd, hij pakte terug het initiatief. Met een grote Hazard kunnen we prijzen pakken.”

© ISOPIX

Voor komende zomer wordt de komst van Mbappé en Erling Haaland voorspeld. Courtois wil zich daar niet te veel in mengen. “Het zijn allebei geweldige jonge spelers, die een nieuw tijdperk kunnen inluiden. Maar goed, dat is niet mijn vak. Daarover beslissen anderen. Het is duidelijk dat het twee wereldtoppers zijn, die iedereen maar wat graag in zijn team wil.”