Een opvallend zicht in de Amerikaanse stad Chicago: doorheen de stad staan de treinsporen in brand. Dat is niet het werk van vandalen, maar van de spoorwegmaatschappij Metra zelf. Ze staken de sporen in brand om bevriezing tegen te gaan. Op die manier zijn ze, zelfs bij de extreme temperaturen waar Chicago nu onder kreunt, ervan verzekerd dat de treinen kunnen blijven rijden.