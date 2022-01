Vital Heynen gaat Duitse volleybalvrouwen coachen

De 52-jarige Heynen trainde eerder het Duitse mannenteam van februari 2012 tot september 2016. Hij leidde die selectie in 2014 verrassend naar WK-brons, de eerste Duitse WK-medaille in 44 jaar.

De voorbije jaren was Heynen aan de slag als Pools bondscoach. Met dat topland werd hij in 2018 wereldkampioen en won brons op het EK van vorig jaar. Op de Olympische Spelen in Tokio ging Polen er in de kwartfinales uit tegen Frankrijk. Eerder deze maand stelde de Poolse federatie de Serviër Nikola Grbic aan als Heynens opvolger.

“Ik heb enkele jaren geleden al eens gezegd dat ik het leuk zou vinden ooit eens een vrouwenploeg te trainen. Ik ben dan ook blij dat ik nu die kans geboden krijg”, zegt Heynen, die de functie overneemt van Felix Koslowski. “Volleybal blijft volleybal, of het nu mannen of vrouwen zijn. Naar mijn mening is het verschil gering”, aldus nog Heynen, die vooral zal toewerken naar het WK in Nederland en Polen dit najaar (23 september - 15 oktober).

Bij de Duitse mannenploeg kreeg de Italiaan Andrea Giani een nieuw contract voor een jaar. Hij volgde Heynen op.