Bilzense juniore Sofia Costoulas staat op een zege van grandslamtitel: “Nu al fier op parcours”

Sofia Costoulas plaatste zich vrijdag voor de finale van het juniorentoernooi op de Australian Open. De Bilzerse versloeg thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz in twee sets (6-4, 6-1) en mag zich nu opmaken voor haar eerste grandslamfinale.

LEES OOK. Sofia Costoulas stoomt door naar finale Australian Open en kan België tiende grandslamtitel bij junioren bezorgen

“Ik ben heel tevreden. Ik heb een heel goede match gespeeld”, reageerde de zestienjarige Costoulas. “Charlotte is een uitstekende speelster. Ze serveert heel sterk en slaat hard op de bal. Ik wist dat mijn opslagspelletjes erg belangrijk zouden worden en dat ik veel zou moeten lopen om ballen terug te brengen. Maar fysiek voelde ik mij goed en ik had geen stress. Ik vond het leuk om op zo’n grote baan (Margaret Court Arena, red) te spelen.”

Costoulas, die traint op de Kim Clijsters Academy, kan de tweede Belgische juniore worden op de erelijst van de Australian Open na An-Sophie Mestach, die in 2011 won in Melbourne. Daarvoor moet ze zaterdag (vanaf 2u Belgische tijd) voorbij de Kroatische Petra Marcinko, de nummer 1 bij de junioren. Costoulas staat tiende.

“Ik geef toe dat ik nog niet besef dat ik in de finale sta. Maar dat is misschien goed. Daardoor zal ik het als een normale wedstrijd kunnen benaderen”, ging ze verder. “Ik heb al tegen de Kroatische gespeeld, maar dat was bij de min 12-jarigen. Ik zou heel fier zijn als ik win, maar ik ben nu al fier op mijn parcours. Finales zijn altijd speciaal, maar ik speelde er vorige week nog een, en ik ga proberen er op dezelfde manier naartoe te leven.”