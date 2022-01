Royals. Een prins op de catwalk, een prinses in scheiding en een amazone in opspraak

Prinses Charlene wordt geëerd, een high fashion prins en de spectaculaire verschijning te paard van Charlotte Casiraghi van Monaco krijgt een staartje. Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Prinses Cristina, de jongere zus van koning Felipe van Spanje, heeft aangekondigd na 24 jaar huwelijk te gaan scheiden van echtgenoot Inaki Urdangarin. “In goed overleg hebben wij besloten ons huwelijk te ontbinden. Onze verbintenis met onze kinderen blijft intact. Omdat dit een zeer persoonlijke beslissing is, vragen we het uiterste respect van iedereen om ons heen”, aldus het echtpaar, dat vier kinderen heeft, in een verklaring.

De aankondiging komt een week nadat foto‘s in het Spaanse roddelblad Lecturas suggereerden dat Urdangarin een affaire zou hebben met een andere vrouw. Het paar werd gefotografeerd terwijl ze elkaars hand vasthielden tijdens een bezoek aan Zuid-Frankrijk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De spectaculaire opening van de show van Chanel tijdens de Paris Haute Couture Week, waar Charlotte Casiraghi te paard op de runway verscheen, is niet bij iedereen in de smaak gevallen. Dierenrechtenorganisatie PETA noemt het een ondoordachte gimmick die op een ramp had kunnen uitlopen. “Paarden zijn intelligente, complexe en gemakkelijk bang te maken dieren, geen mode-accessoires om mee over een catwalk te rijden te midden van flitsende lichten en dreunende muziek”, aldus Elisa Allen, de directeur van PETA UK. Ook op de sociale media krijgt de dierenrechtenorganisatie veel bijval: “Dieren zijn niet gemaakt om mensen te entertainen in de mode-, sport of entertainmentwereld. Dat uitgerekend een bekend modehuis als Chanel er nu voor kiest om hun show met een dier te openen is onbegrijpelijk. Charlotte is een goede ruiter, maar juist als ambassadeur van het merk had ze zich hier niet voor moeten laten lenen”, zo klinkt het.

© ISOPIX

Prinses Charlene van Monaco heeft in haar eerste post van dit jaar een video gedeeld van de Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa ter ere van haar 44ste verjaardag. Daarin zijn beelden te zien uit de kindertijd van de prinses en worden hoogtepunten uit haar Olympische zwemcarrière, haar huwelijk met prins Albert en met haar kinderen getoond.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Later in de week heeft het paleis van Monaco via een officiële verklaring laten weten dat Charlene goed aan het herstellen is van een neus-keel-oorinfectie, waar ze vorig jaar meerdere malen voor geopereerd is. “Het herstel van prinses Charlene verloopt momenteel bevredigend en zeer voorspoedig”, zo luidt de verklaring. “Van zodra haar gezondheid het toelaat, zal de prinses met vreugde weer gezellige momenten met hen delen”, waarmee gedoeld werd op de afwezigheid van de prinses van de jaarlijkse viering van heilige Devota.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er was deze week nog een royal te zien op de runway van de Paris Haute Couture Week: de Deense prins Nicolai (22) was namelijk de afsluiter van de show van het Deense modelabel Rains. Nicolai maakt al langer naam als model. In 2018 maakte hij zijn debuut in de show van Burberry tijdens de London Fashion Week. Datzelfde jaar sleepte hij een contract binnen bij Scoop Models. De knappe prins studeert momenteel aan de Copenhagen Business School en ziet zijn modellenwerk naar verluidt slechts als een studentenjob.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen