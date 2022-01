Iedereen wil tegen de leider een prestigieuze zege neerzetten. De beurt is nu aan Helson om het te proberen. “Wij hebben de kwaliteit om het Bree-Beek moeilijk te maken”, zegt Helson-verdediger Ben Lenaerts vol zelfvertrouwen. “In Beek hebben we dat trouwens bewezen. We verloren er pas in de toegevoegde tijd (4-3).”