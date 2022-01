Gedichtendag in De Reinpad Gelieren

In deze donkere tijden waar corona vaak de overhand neemt in de scholen, was er deze week in basisschool De Reinpad – Gelieren een fee die de kinderen kwam betoveren met haar gedichten. Het was niet zomaar een fee, het was de poëziefee die van klas tot klas ging om alle kinderen en leerkrachten te verblijden met een mooi gedicht. Bij haar vertrek liet zij in elke klas een grote lepel aan letters achter zodat de kinderen na haar bezoek zelf aan de slag konden gaan. Met deze letters werden woorden gemaakt, die woorden vormden zinnen en die zinnen leverden mooie gedichten op.