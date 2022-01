Prins George is dol op videogames: “We proberen de schermtijd te bewaken”, aldus prins William

Prins William heeft onthuld dat oudste zoon George (8) een grote fan is van videospelletjes, maar houdt de schermtijd van zijn kinderen goed in het oog.

De hertog van Cambridge probeerde een spel uit tijdens een bezoek aan het vernieuwde hoofdkantoor van de BAFTA in Londen, waar hij in zijn naam een studiebeursprogramma lanceerde om getalenteerde mensen uit kansarme groepen – die een carrière willen opbouwen in de game-, film- en televisiewereld – te ondersteunen.

William sprak over een probleem dat veel ouders hebben: hoe de schermtijd van kinderen te bepalen. “Ze zijn erdoor gefascineerd”, zegt hij. “En George in het bijzonder. Hij is er meer in geïnteresseerd. De andere twee zijn nog een beetje te klein op dit moment, maar ze houden van films. Ik ben ook dol op films en gamen. Op dit moment proberen we het gamen te controleren en de schermtijd te bewaken. Je moet daar voorzichtig mee zijn.”