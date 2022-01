Van gerbils tot een zebravink: 140 dieren in beslag genomen op Chaussée d’Amour

De politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken voerde de controle uit samen met het Dierenasiel Sint-Truiden en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. “De inbeslagname kwam er na een anonieme melding bij de dierenpolitie dat de bewoner de dieren verwaarloosde. Na de controle volgde een inbeslagname van de dieren”, zegt commissaris Herman Missotten.

“De dieren zaten allemaal in erg onhygiënische en te kleine hokken. Wij hebben drie honden en een kat opgevangen”, zegt voorzitter Philip Zurinckx van het dierenasiel.

Vedermijt en kalkpoten

Volgens Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder is het uitzonderlijk dat een dergelijke hoeveelheid diverse dieren in beslag wordt genomen. “Het is zeker niet alledaags. Meestal moeten wij een paar pony’s meenemen. Maar dit keer vangen we in totaal 136 verschillende diersoorten op. Het gaat onder meer om een zebravink, een schildpad, ganzen, gerbils of woestijnratten, degoes, eenden, stekelmuizen, kanaries, kalkoenen, konijnen, witte ratten, duiven, hamsters en kippen.”

“In de woning zelf lagen er bij de inbeslagname al verschillende dode hamsters en muizen in de kooien. De omstandigheden waren zeer onhygiënisch. Veel dieren zijn er dan ook niet goed aan toe. De vogels lijden aan vedermijt of kalkpoten bijvoorbeeld, en de konijnen hebben diarree en zijn serieus verzwakt, net als de knaagdieren. Het leven van veel dieren hangt nog steeds aan een zijden draadje omdat ze zo zwak zijn.”

