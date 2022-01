Daniil Medvedev vervoegt Rafael Nadal in de finale van de Australian Open, maar gaat helemaal over de rooie tegen umpire

De Rus Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich vrijdag als tweede speler geplaatst voor de finale van de Australian Open. In de Rod Laver Arena in Melbourne versloeg hij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) in vier sets (7-6 (7/5), 4-6, 6-4 en 6-1). Valse noot: de emotionele Rus liet zich (alweer) op een negatieve manier opmerken tegenover de umpire.

De Russische nummer twee van de wereld won de eerste set tegen zijn Griekse rivaal, maar in set twee liep het niet meer zoals Medvedev wilde. Zo sloeg hij bij een breakpunt voor Tsitsipas bij 4-4 een dubbele fout, waarna hij de set moest prijsgeven.

De bom barstte toen Medvedev, naar eigen zeggen, de vader van de Griek constant hoorde coachen. Wat verboden is tijdens wedstrijden. Hij ging dan ook helemaal over de rooie tegen de umpire. “Zijn vader praat na elk punt met hem”, fulmineerde de Rus. “Oh my god, jij bent zo slecht. Hoe kan je zo slecht zijn en een halve finale van een grandslamtoernooien leiden? Kijk naar mij, ik praat tegen jou! Geef hem een waarschuwing!”

Medvedev vroeg zich daarna ook nog af hoe de umpire een beslissing kan nemen over de hele zaak als hij geen Grieks praat. Waarna een extra scheidsrechter vlak onder de box van Tsitsipas ging zitten. Eentje die Grieks verstaat. En nadat Medvedev de derde set won, kreeg de Griek niet veel later… een waarschuwing. Winnaar: Medvedev.

Medvedev doet met zijn finaleplaats even goed als vorig jaar. Toen botste hij op de Serviër Novak Djokovic, die er dit keer niet bij is na zijn visumproblemen. De 25-jarige Rus mikt in de finale op een tweede grandslamtitel. Eind vorig seizoen schreef hij de US Open op zijn naam.

De boomlange Rus (1m98) speelde al vier keer tegen de tien jaar oudere Nadal, die in de onderlinge confrontaties met 3-1 leidt. Medvedev won wel hun laatste ontmoeting, in 2020 op de Masters in Londen. De twee troffen elkaar al een keer in een grandslamfinale, in 2019 op de US Open. Toen won Nadal in vijf sets. De mannenfinale begint zondag om 9u30 Belgische tijd (19u30 in Melbourne).