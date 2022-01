LIVE. Zaak-Nicky Verstappen: wordt het vrijheid of veroordeling voor Jos Brech?

“Er is meer dan 23 jaar gestreden voor een veroordeling. Laten we hopen dat na vandaag een einde aan die strijd komt,” stelt Royce de Vries op Twitter. Hij is de zoon van de vermoorde Peter R. de Vries die jarenlang de ouders van Nicky Verstappen bijstond als vertrouwensman. Nicky verdween in 1998 tijdens het kamp van het Heibloemse jeugdwerk op de Brunssummerheide. Hij werd een dag later dood teruggevonden. Volgens Royce de Vries is het vandaag een “ongelooflijk spannende dag, vooral voor de familie van Nicky”.

Veroordeeld

Brech werd eind 2020 door de rechtbank in Maastricht tot 12,5 jaar cel veroordeeld voor de ontvoering en het misbruik van Nicky, met de dood tot gevolg, en het bezit van kinderporno. Zowel Brech zelf als het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in hoger beroep.

Paul Bots en Claire van Dyck