GEMEENTERAAD. Stoelendans in gemeenteraad As: drie nieuwe raadsleden

AS

Stoelendans: De raadszitting in As werd deels ingenomen door een stoelendans met vooraan afscheidnemend gemeente- en OCMW-raadslid Rik Kissembeek (Voluit). Hij wordt opgevolgd door partijgenoot Ine Daniels. Ook Erik Notermans (N-VA) verlaat het politiek toneel als raadslid en wordt opgevolgd door Erik Winters. Al ging de eedaflegging van die laatste vooraf door druk gesticulerende expressie waarbij de zichtbare hulp op de achtergrond er waarschijnlijk ook niets aan kon doen dat wellicht zijn microfoon eventjes niet werkte. Tenslotte zegt ook Valeer Hoogmartens (CD&V) vaarwel aan zijn mandaat als raadslid. Vital Cloostermans neemt zijn plaats in.

Gewestweg: De gewestweg N723a (Lanklaarseweg) verhuist van het Agentschap Wegen en Verkeer naar de gemeente As. De weg is in goede staat van berijdbaarheid. Maar dat betekent ook dat de gemeente zelf herinrichtingen en aanpassingen van de weg kan bepalen en ook instaat voor het onderhoud.

Stationsite: De raad stelt een architect aan voor de herinrichting van de stationsite met het toeristisch onthaal. Daarbij worden de onthaalrijtuigen, de kelder, het perron en het paviljoen onder handen genomen. Nog komt er een plein en een groter het terras voor de horeca. Kostprijs wordt geraamd op 120.000 euro bruto.