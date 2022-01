Kimi Räikkönen wordt na F1-carrière teambaas bij Kawasaki in motorcross

Kimi Räikkönen heeft een nieuwe baan gevonden na zijn afscheid van de Formule 1. De Fin, die eind vorig jaar in Abu Dhabi zijn 349e en laatste grand prix reed, stapt over naar de motorcross. Hij is de nieuwe teambaas van het fabrieksteam van Kawasaki in de MXGP, de hoogste klasse.

“Het is geen geheim dat motorcross al jarenlang een van mijn grootste passies is. Maar dit team is niet bepaald wat je noemt een hobby. Dit is serieus werk. We zijn heel gefocust en streven ernaar zo goed mogelijk te zijn, aldus Räikkönen, die in 2007 de laatste wereldkampioen in de Formule 1 was voor Ferrari.

De Fransman Romain Fèbvre is de kopman in het team van Kawasaki. Hij leidde vorig jaar voorafgaand aan de laatste grand prix het WK-klassement met 3 punten voorsprong op Jeffrey Herlings, maar de Nederlander won in het Italiaanse Mantova beide manches en veroverde voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel in de koningsklasse.