Dader (12) steekpartij Peer kreeg mes van meisje (13) op school: “Poging tot doodslag”

De 12-jarige die donderdag in Peer een wijkagent meerdere malen aanviel, deed dat met een zakmes dat hij eerder op de dag had gekregen van een leerlinge van 13 jaar. Voorlopig wordt de dader verdacht van poging tot doodslag.

De twaalfjarige jongen uit Peer die donderdag meerdere keren een politieagent stak, deed dat met een zakmes. Dat had hij gekregen van een andere leerlinge. Het is niet bekend waarom het meisje van 13 jaar het mes mee naar school had genomen, maar de dader zou haar eerder op de dag gevraagd hebben of hij het kon krijgen. De 12-jarige zou het zakmes dus al even in het bezit hebben gehad alvorens hij het gebruikte. Meteen na de steekpartij smeet hij het weg.

LEES OOK. Steekpartij Peer zindert na aan schoolpoort: “Hij kon heel vriendelijk zijn, maar werd soms snel boos”

Het jonge meisje zou niets met de feiten zelf te maken hebben. De leerlinge mocht na verhoor en in afwachting van het verdere onderzoek beschikken. Dat geldt niet voor de 12-jarige dader en zijn 17-jarige broer. Zij worden allebei in de loop van de namiddag bij de jeugdrechter in Hasselt voorgeleid worden. De twaalfjarige wordt voorlopig verdacht van “poging tot doodslag”, luidt het bij het parket van Limburg. Voor zijn oudere broer geldt de kwalificatie “weerspannigheid in bende”.

De jeugdrechter zal vervolgens oordelen over de gepaste maatregelen. “Onder meer rekening houdend met de ernst van de feiten, de persoonlijkheid van de minderjarigen en hun leefomstandigheden”, verduidelijkt parketwoordvoerder Bruno Coppin.

De moeder werd donderdag eveneens gearresteerd en zit nog altijd bij de politie. Wat er met haar zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

LEES OOK. Wat bezielde de jongen (12)? “Bijna alle geweldsdelicten hebben een voorgeschiedenis”

(ppn, geho, gvb)