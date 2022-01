Actievoerders willen langere tijd verblijven in het Sterrebos om de dreigende bomenkap tegen te houden. — © Ermindo Armino

Met de moed der wanhoop strijden enkele tientallen actievoerders voor het behoud van het Sterrebos net over de grens in Nederland. Ze gaan letterlijk de boom in, om te voorkomen dat autofabriek Nedcar het aangelegen bos omkapt. En ze willen lang blijven.