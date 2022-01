Vlaams kampioenschap indoor biedt eerste kans op limieten voor WK in Belgrado

Zondag gaat in de Gentse Topsporthal het Kampioenschap van Vlaanderen indooratletiek door. Het zaalseizoen trekt zich bescheiden op gang, want slechts een handjevol toppers verschijnt aan de start. De Vlaamse titelstrijd biedt wel een eerste kans op limieten voor het WK van eind maart in Belgrado.

Op de 60 meter bij de vrouwen wordt het uitkijken naar een duel tussen favoriete Rani Rosius en Belgian Cheetah Imke Vervaet. Hun respectievelijke persoonlijke records bedragen 7.27 en 7.42, de WK-limiet staat op 7.30. Rosius heeft recent wel het coronavirus opgelopen en is naar eigen zeggen nog niet honderd procent hersteld. Ook op de 60 meter bij de mannen verschijnt er met Kobe Vleminckx een WK-kanshebber aan de start. Zijn persoonlijk record bedraagt 6.65, de WK-limiet 6.63.

Hanne Maudens, die opnieuw is overgestapt van de 400 en 800 meter naar de meerkamp, opteert in Gent voor de 60 meter horden en het kogelstoten. Ook Philip Milanov, de nationale recordhouder in het discuswerpen, treedt zondag aan in het kogelstoten.

De selectieperiode voor het WK indoor in Belgrado, van 18 tot 20 maart, loopt nog tot en met 7 maart.