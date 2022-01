GEMEENTERAAD. Zutendaal stelt ontwerper aan voor nieuwe Lieteberg: maar wel nog drie miljoen euro gezocht

ZUTENDAAL

Lieteberg: De gemeenteraad van Zutendaal heeft een ontwerper aangesteld voor de vernieuwing en de uitbreiding van de Lieteberg in Zutendaal. Zowel horeca als het belevingscentrum krijgen een grondige facelift die het aantal bezoekers van 150.000 naar 200.000 per jaar moet optrekken.

Het was al eerder bekend dat Toerisme Vlaanderen twee miljoen euro uittrekt voor de realisatie van het nieuwe concept. De gemeente en de vzw Lieteberg deden daar ook nog eens bijna één miljoen euro bij. Maar om het totale project uitgerold te krijgen is er nog eens drie miljoen euro nodig. En daar is de gemeente nog naar op zoek. “Het bezoekerscentrum zal een hele transformatie ondergaan”, zegt schepen van toerisme Dirk Smits (ZVP). “Daarbij zal de focus verschuiven van insecten naar een bredere biodiversiteit met het behoud van onze sterkhouders zoals het blotevoetenpad, Entomopolis en de Vlinderkoepel. We willen beleving optrekken zowel in het nieuwe museum als in het buitengedeelte van de Lieteberg. We verwachten tegen eind dit jaar de ontwerper aan te stellen en dat in 2024 alles klaar is. Momenteel telt de Lieteberg 150.000 bezoekers en dat zullen er, naar we denken, 200.000 worden. We rekenen erop dat het hoogseizoen dat nu uit vier à vijf maanden bestaat meer zal spreiden in de tijd.” Opmerkelijk is dat er vanuit de oppositie geen vragen over werden gesteld.

Zwerfvuil: Zutendaal maakt gebruik van het aanbod van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in de strijd tegen het zwerfvuil. “We kunnen hierbij een beroep doen op een team dat naar festivals of evenementen komt om toezicht te houden op het naleven van de reglementen op zwerfvuil”, zegt voorzitter Tom Wolfs (ZVP). “Ze gaan niet in de gemeente controleren of sensibiliseren.”

Reglement: De fractieleiders van alle partijen in de gemeenteraad gaan zich buigen over een nieuwe huishoudelijk reglement. Dat moet er toe leiden dat ook tijdens de virtuele zittingen de werksfeer verbetert. Alle fracties zijn vragende partij.